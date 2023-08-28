الاتحاد يواصل عروضه القوية ويضرب الوحدة بثلاثية

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مسلسل انتصاراته للمرة الرابعة على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.