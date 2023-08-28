الاتحاد يواصل عروضه القوية ويضرب الوحدة بثلاثية

واصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مسلسل انتصاراته للمرة الرابعة على التوالي وهذه المرة على حساب مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص مع أفضلية نسبية للضيوف الذين كادوا أن يخطفوا هدف الأسبقية حين توغل أحمد بامسعود من الجهة اليمنى وحول كرة على طبق من ذهب أمام عبد الرزاق حمدالله الذي لم يحسن التعامل معها بشكل صحيح لتضيع أخطر فرص الشوط.
وشهد الشوط مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما أرض الملعب مصاباً قبل نهايتة بـ3 دقائق ليعوضه اللاعب البرتغالي جوتا.
وفي بداية الشوط الثاني كانت الأفضلية لأصحاب الضيافة الذين هددوا مرمى "غروهي" في أكثر من مناسبة وكانوا قريبين من التسجيل لولا تسرع لاعبيه وتألق الحارس ولعل أبرزها تصويبة عبدالعزيز نور وانفرادة البرازيلي أنسيلمو الذي أهدر فرصة التقدم.
رد الاتحاد كان أن يكون حاسماً حينما توغل كورنادو من الجهة اليسرى وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة زاحفة ردها القائم بدلاً من الحارس عبد القدوس عطية عند الدقيقة 61.
ونجح النجم البرازيلي رومارينيو في فك شيفرة دفاع فريق الوحدة (د63) من تصويبة أرضية من مسافة بعيدة وقف الحارس عبد القدوس عطية عاجزاً أمامها لتعانق الشباك معلنة أول أهداف المباراة.
ولم يكد فريق الوحدة يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى استقبلت شباكه الهدف الثاني من مجهود فردي مميز من البرتغالي جوتا، عند (د67) الذي كسر مصيدة التسلل.
وأطلق النجم البرازيلي كورنادو رصاصة الرحمة في شباك الوحدة بإحرازه ثالث الأهداف حينما ساق الكرة من منتصف الملعب قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى عبد القدوس عطية (د73).
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السادس مؤقتاً.