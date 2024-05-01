الهلال يفتح ملف التعاون "دورياً".. وسالم ونيمار يواصلان التأهيل

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على الاتحاد مساء أمس، وتأهلهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية
واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الاتحاد"، وتطبيقات تكتيكية ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
فيما واصل الثنائي "سالم الدوسري ونيمار جونيور" برامجهما العلاجية والتأهيلية، تأهباً للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.
ويؤدي الأزرق عصر الغد مرانه الأخير قبل مواجهة مضيفه "التعاون" دورياً، ضمن الجولة 30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على أن يغادر إلى القصيم مساءً.