الهلال يفتح ملف التعاون "دورياً".. وسالم ونيمار يواصلان التأهيل

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم؛ وذلك بعد تغلبهم على الاتحاد مساء أمس، وتأهلهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية