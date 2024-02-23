الأهلي يعلن تأجيل مغادرته إلى حائل بسبب ظروف خارجة عن إرادته

أكدت إدارة نادي أهلي جدة مساء يوم الجمعة تأجيل مغادرة الفريق الكروي الأول إلى مدينة حائل لمواجهة فريق الطائي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة.
ومن المقرر أن يلاقي الأهلي مضيفه الطائي غداً السبت عند تمام الساعة الخامسة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل لحساب منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس):" نظراً لظروف الطيران الخارجة عن الإرادة، تقرر تأجيل مغادرة الفريق الأول لكرة القدم إلى مدينة حائل إلى صباح غد الساعة (9:00) صباحاً.
يشار أن الأهلي يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة في حين يحتل الطائي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.