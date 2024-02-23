الأهلي يعلن تأجيل مغادرته إلى حائل بسبب ظروف خارجة عن إرادته

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي مضيفه الطائي غداً السبت عند تمام الساعة الخامسة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل لحساب منافسات الجولة 21 المسماة (جولة يوم التأسيس) من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024م.