يقام خلال الفترة من 11 - 15 يناير المقبل.. طرح تذاكر مباريات "كأس السوبر الإسباني"

وتعدّ هذه النسخة هي الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة، بعد نسخة عام 2020 التي أقيمت في مدينة جدة، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو.