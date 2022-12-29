يقام خلال الفترة من 11 - 15 يناير المقبل.. طرح تذاكر مباريات "كأس السوبر الإسباني"

طرحت اللجنة المنظّمة لفعاليات موسم الدرعية 2022، اليوم الخميس، تذاكر مباريات "كأس السوبر الإسباني"، بتنظيم وزارة الرياضة، في الفترة من 11 إلى 15 يناير المقبل، وذلك للمشجعين وعشاق كرة القدم مـن داخل المملكة وخارجها عبـر الموقع الرسمي للموسم من خلال الرابط .
ويحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الرياض منافسات هذا الحدث الكروي العالمي، بمشاركة ألمع نجوم الكرة الإسبانية والعالمية؛ حيث يتنافس فريق ريال مدريد "بطل الدوري الإسباني" مع فريق فالنسيا، ويلتقي فريق ريال بيتيس "بطل الكأس الإسباني" مع منافسه برشلونة، ليتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية على لقب كأس السوبر؛ حيث تقام هذه البطولة بنظام خروج المغلوب.
وتعدّ هذه النسخة هي الثالثة من كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة، بعد نسخة عام 2020 التي أقيمت في مدينة جدة، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد على نظيره أتليتكو مدريد، فيما احتضنت مدينة الرياض النسخة الثانية التي أقيمت مطلع عام 2022، وتوّج بلقبها أيضًا ريال مدريد، بعد فوزه على أتليتك بلباو.
وتأتي استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي الدولي ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، التي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى التميّز في عدة رياضات إقليميًّا وعالميًّا، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.