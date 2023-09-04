بعد التعاقد مع "المعيوف".. مدرب الاتحاد يفاضل بين رحيل "غروهي" و"رومارينهو"

كشفت تقارير إعلامية، عن رغبة البرتغالي نونو سانتو، مدرب نادي الاتحاد في الاستغناء عن أحد لاعبي الفريق الأجانب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وصرّح الإعلامي "عبدالرحمن الحميدي" عبر برنامج "برا الـ18" على SSC" الرياضية"، بأن سانتو الآن يفاضل بين اسمين لمغادرة الفريق في الفترة المقبلة، من الأجانب المقيدين بالفريق؛ إما الحارس مارسيلو غروهي بعد التعاقد مع عبدالله المعيوف، أو البرازيلي رومارينهو.
وفي نفس السياق شدد الحميدي على أن نادي الشباب لديه رغبة قوية في كسب خدمات رومارينهو؛ لكن إدارة الشباب لا تستطيع التفاوض مع اللاعب البرازيلي إلا بعد موافقة إدارة الاتحاد.
وكشف الإعلامي الرياضي عن دخول مسؤولي الشباب في مفاوضات مع نادي السد القطري لضم اللاعب المغربي رومان سايس؛ مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى حوالى 95%.
وتسعى إدارة الشباب للتعاقد مع "سايس" صاحب الـ33 عامًا، بعد تعثر قيده في نادي السد القطري بعد استكمال عدد أجانب الفريق، ولتعويض حسان تمبكتي، وسعيد الربيعي، اللذين غادرا الفريق خلال الأيام الماضية.