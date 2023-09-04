بعد التعاقد مع "المعيوف".. مدرب الاتحاد يفاضل بين رحيل "غروهي" و"رومارينهو"

وصرّح الإعلامي "عبدالرحمن الحميدي" عبر برنامج "برا الـ18" على SSC" الرياضية"، بأن سانتو الآن يفاضل بين اسمين لمغادرة الفريق في الفترة المقبلة، من الأجانب المقيدين بالفريق؛ إما الحارس مارسيلو غروهي بعد التعاقد مع عبدالله المعيوف، أو البرازيلي رومارينهو.