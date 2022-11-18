"الهلال" يواصل تطبيق برنامج اليوم الكامل في تحضيراته

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برنامجه الإعدادي في التدريبات التي أجريت اليوم الجمعة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية، ضمن المرحلة الأولى لتحضيرات الفريق لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022/23.
واعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق برنامج اليوم الكامل في التحضيرات، الجمعة، حيث فرض تمارين مكثفة على فترتين صباحية ومسائية.
ففي الفترة الصباحية، أدى اللاعبون حصتهم التدريبية الأولى في مقر النادي، حيث احتضنت صالة الإعداد البدني الجزء من الأول من المران، وخلالها خضع اللاعبون لتدريبات الجري على مسافات وسرعات مختلفة.
وأجرى اللاعبون مساء اليوم حصتهم التدريبية الثانية ضمن برنامج اليوم الكامل، طبقوا خلالها تدريبات المراوغة وتسديد الكرة، قبل يختتم الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.
فيما واصل اللاعب "متعب المفرج" برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة بالكرة، ويواصل الفريق عصر يوم غد السبت تدريباته، وذلك في مقر النادي.
ويستعد فريق الهلال خلال فترة التوقف ببرنامج تحضيرات يتضمن خوض عدد من المباريات التجريبية، أبرزها أمام نيوكاسل الإنجليزي في الثامن من ديسمبر المقبل ضمن فعاليات النسخة الثانية من موسم الدرعية 2022.