"الهلال" يواصل تطبيق برنامج اليوم الكامل في تحضيراته

وأجرى اللاعبون مساء اليوم حصتهم التدريبية الثانية ضمن برنامج اليوم الكامل، طبقوا خلالها تدريبات المراوغة وتسديد الكرة، قبل يختتم الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المران بمناورة فنية على جزء من الملعب، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.