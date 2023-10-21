دوري روشن السعودي للمحترفين: الحزم يحقق أول فوز له في المسابقة عبر بوابة الرائد

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الفوز على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الحزم بالرس.
انتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الحزم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
أهداف المباراة سجلها فايز سليماني للحزم في الدقيقة السابعة قبل أن يتعادل أمير سعيود للرائد في الدقيقة العاشرة.
وأضاف اللاعب محمد الثاني الهدف الثاني للحزم في الدقيقة الـ36، ثم أضاف فايز سليماني الهدف الثالث في الدقيقة الـ42 قبل أن يسحل اللاعب أمير سعيود الهدف الثاني له وللرائد في الدقيقة الـ45+9.
وفي شوط المباراة الثاني، وفي الدقيقة الـ73، أضاف اللاعب باداموسي الهدف الرابع لصالح الحزم قبل أن يقلص النتيجة جونزاليس بهدف ثالث لصالح الرائد في الدقيقة الـ86.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الحزم عند النقطة رقم 6، ويبتعد عن المركز الأخير، في حين توقف رصيد الرائد عند النقطة رقم 5.