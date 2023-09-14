لاعب بالميراس "مايكي" على رادار عدة أندية سعودية بالميركاتو المقبل

كشف موقع "somosfanaticos" البرازيلي، عن استهداف عدة أندية سعودية التعاقدَ مع أحد لاعبي الدوري البرازيلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
ووفقًا لذات الموقع؛ فإن البرازيلي مايكي روتشا دي أوليفيرا، لاعب بالميراس دخل دائرة اهتمام العديد من الأندية السعودية، لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات القادمة.
وشدد الموقع على أن إدارة بالميراس تهتم بالتعاقد مع أسماء جديدة لتدعيم صفوف الفريق؛ لذلك ترغب في بيع مايكي، الذي يمكن أن ينتقل إلى للسعودية، في أقرب وقت.
وينتهي عقد مايكي روتشا دي أوليفيرا البالغ من العمر 30 عامًا، مع بالميراس في 2024، الذي كان قد انضم إليه في 2017، قادمًا من نادي كروزيرو البرازيلي.