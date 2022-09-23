وزير الرياضة "الفيصل" مهنئاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92: دام وطننا وقيادته وشعبه في عز ونماء

قدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لولاة الأمر بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، والذي يصادف اليوم الجمعة الموافق 23 من سبتمبر الجاري 2022.
وقال "الفيصل" بهذه المناسبة من خلال تغريدة له في حسابه بـ"تويتر": خالص التهاني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، دام وطننا وقيادته وشعبه في عز ونماء.
وفي تغريدة أخرى، قال وزير الرياضة: "سيدي ولي العهد -حفظه الله- الملهم والداعم لي شخصيًا ولكل بطل وطني، طموحه العظيم ورؤيته الثاقبة تدفعنا دائمًا إلى تحقيق النجاحات وتخطي العقبات".