وزير الرياضة "الفيصل" مهنئاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92: دام وطننا وقيادته وشعبه في عز ونماء

قدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة لولاة الأمر بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، والذي يصادف اليوم الجمعة الموافق 23 من سبتمبر الجاري 2022.