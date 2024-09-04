في بطولة كأس غرب آسيا.. أخضر تحت 17 عامًا يخسر مواجهة عمان بثلاثية

ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، عبدالهادي مطري.