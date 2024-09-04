في بطولة كأس غرب آسيا.. أخضر تحت 17 عامًا يخسر مواجهة عمان بثلاثية

خسر المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، أمام منتخب عمان بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 في الأردن.
وجاءت أهداف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبدالعزيز الفواز في الدقيقة 34، وعبدالرحمن سفياني في الدقيقة 50 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، يزيد الدوسري، مشعل الداود، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، ثاري أحمد، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، عبدالهادي مطري.
ويعاود أخضر 17 عامًا غدًا الخميس تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب اليمن مساء يوم الجمعة ضمن دور المجموعات من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا.