الاتحاد يسقط سباهان بثنائية.. ويعزز صدارته الآسيوية

وسط دعم ومؤازرة جماهيرية كبيرة من عشاقه، تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا "رسميًا" بعد أن كسب نظيره سباهان الإيراني 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .
سجل للاتحاد أولاً صالح العمري من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 14، من زمن الشوط الأول.
وشهد الشوط الأول تألقًا لافتًا لحارس العميد "عبد الله المعيوف" الذي تصدى لأكثر من كرة خطرة لسباهان.
وعادل النتيجة لسباهان اللاعب "رامين" في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني من كرة رأسية، قبل أن يحرز "جوتا" هدف التعزيز للاتحاد، في الدقيقة 69، بعد تمريرة جميلة من زميله عبد الرزاق حمدالله.
وشهدت المواجهة عودة مدافع الاتحاد المصري "الدولي" أحمد حجازي بعد غياب طويل عن الملاعب بداعي الإصابة، حيث رحبت الجماهير الاتحادية باللاعب ، والذي خرج في الدقيقة 75.
بتلك النتيجة بلغ الاتحاد النقطة 15 متصدرًا مجموعته الثالثة، وبقي سباهان على رصيده السابق 10 نقاط، في المركز الثاني.