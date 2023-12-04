الاتحاد يسقط سباهان بثنائية.. ويعزز صدارته الآسيوية

وسط دعم ومؤازرة جماهيرية كبيرة من عشاقه، تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا "رسميًا" بعد أن كسب نظيره سباهان الإيراني 2/1 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة، لحساب الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .