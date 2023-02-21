مع ختام الجولة 17 .. جماهير الاتحاد الأكثر حضوراً في مباريات دوري روشن

وحلت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ 162،144 مشجعاً خلال 9 مباريات أقيمت على ملعب مرسول بارك ملعب النصر المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وجاءت جماهير الفتح بالمرتبة الثالثة بـ96،042 مشجعاً في 9 مباريات أقيمت على ملعبه المعتمد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، وذهب المركز الرابع لجماهير العدالة بـ93،333مشجعاً من 8 مباريات .