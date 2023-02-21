مع ختام الجولة 17 .. جماهير الاتحاد الأكثر حضوراً في مباريات دوري روشن

واصلت جماهير الاتحاد تفوقها على نظرائها في دوري روشن السعودي بحضورها المكثف في مباريات فريقها الأول لكرة القدم على أرضه خلال الجولات الـ17من عمر الدوري.
وتصدرت جماهير الأصفر قائمة الحضور في الجولات الـ17 الماضية بفارق كبير عن أقرب منافسيها بأكثر من 100ألف مشجع ، فيما شهدت القائمة تراجعاً كبيراً لجماهير الهلال.
وجاءت جماهير الاتحاد في الصدارة بـ274،34مشجعاً في ثماني مباريات جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وفقاً لما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء.
وحلت جماهير نادي النصر في المركز الثاني بـ 162،144 مشجعاً خلال 9 مباريات أقيمت على ملعب مرسول بارك ملعب النصر المعتمد لإقامة مبارياته على أرضه، وجاءت جماهير الفتح بالمرتبة الثالثة بـ96،042 مشجعاً في 9 مباريات أقيمت على ملعبه المعتمد ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء ، وذهب المركز الرابع لجماهير العدالة بـ93،333مشجعاً من 8 مباريات .
واحتل نادي الرائد المركز الخامس بـ67،218 مشجعاً خلال 9 مباريات، تلاه الطائي في المركز السادس بـ67،162 في 8 لقاءات ، فيما تراجعت جماهير الهلال للمركز السابع بـ62،597 مشجعاً في 8 مباريات .