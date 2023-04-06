"فيفا" يعلن التصنيف الشهري: الأخضر يحتل المركز 54.. والأرجنتين تعود للصدارة

احتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المركز الـ54 في التصنيف الدولي الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم الذي شهد عودة الأرجنتين "بطل العالم" إلى الصدارة بعد 6 سنوات، من آخر تصنيف احتلت به القمة.
تراجع الأخضر
وتراجع الأخضر في التصنيف 5 مراكز بعد خسارته وديتي فنزويلا وبوليفيا بنفس النتيجة (1 ـ 2)، فيما جاءت عودة الأرجنتين للصدارة بفضل الانتصارات الأخيرة في وديتي بنما (2-0) وكوراساو (7-0) وهو ما ساعدها على تخطي البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث بعد خسارتها الودية من المغرب (2-1)، وهو ما جعل المنتخب الفرنسي يتقدم إلى المركز الثاني بعد انتصارين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ضد هولندا (4-0) وجمهورية أيرلندا (1-0).
ثبات العشرة
ولم تشهد القائمة خروج أي من المنتخبات من الـ10 مراكز الأولى، إذ استمر المنتخب البلجيكي رابعاً، يليه المنتخب الإنجليزي "خامساً" وهولندا بالمركز السادس، تليها كرواتيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا في المراكز من السابع حتى العاشر.