"فيفا" يعلن التصنيف الشهري: الأخضر يحتل المركز 54.. والأرجنتين تعود للصدارة

تراجع الأخضر

وتراجع الأخضر في التصنيف 5 مراكز بعد خسارته وديتي فنزويلا وبوليفيا بنفس النتيجة (1 ـ 2)، فيما جاءت عودة الأرجنتين للصدارة بفضل الانتصارات الأخيرة في وديتي بنما (2-0) وكوراساو (7-0) وهو ما ساعدها على تخطي البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث بعد خسارتها الودية من المغرب (2-1)، وهو ما جعل المنتخب الفرنسي يتقدم إلى المركز الثاني بعد انتصارين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية ضد هولندا (4-0) وجمهورية أيرلندا (1-0).