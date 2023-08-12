"الفيصل" يشكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ويشيد ببطولة كأس الملك سلمان للأندية

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "أهنئ الجميع على ما تحقق من نجاح كبير وبأصداء واسعة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية؛ متمنيًا التوفيق لجميع أنديتنا العربية. ولا يفوتني أن أهنئ الكرة العربية على ما تحقق في مونديال قطر من تنظيم متميز من الأشقاء في دولة قطر، والتهنئة موصولة للمنتخب المغربي على نتائجه التاريخية في المونديال الأخير، التي أسفرت عن نتائج متميزة في مونديال السيدات قبل أيام، ونتطلع جميعًا لمزيد من النجاح في مونديال الأندية، الذي سيقام في جدة، لنواصل حضورنا العالمي، مثل ما حدث في مونديال الأندية الأخير من نتائج مميزة لنادي الهلال السعودي".