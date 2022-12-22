كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الاتحاد" يطيح بـ"الشباب" ويصعد لربع النهائي

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على شقيقه الشباب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ16 بفوز الاتحاد عن طريق ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
بداية الأهداف كانت لمصلحة الشباب عن طريق متعب الحربي في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل للاتحاد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 48.
يذكر أن شوط المباراة الأول شهد ركلة جزاء للشباب في الدقيقة "45+5" من زمن الشوط الأول أضاعها "بانيغا" بعد أن تصدى لها حارس الاتحاد "غروهي".
كما شهد ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة "45+11" من زمن الشوط الأول، أضاعها "رومارينهو" بعد أن تصدى لها حارس الشباب "كيم سيونغ" ببراعة.
وامتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في شوطي المباراة الأصليين ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي أسفرت عن تأهل الاتحاديين للدور ربع النهائي.