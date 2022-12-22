كأس خادم الحرمين الشريفين.. "الاتحاد" يطيح بـ"الشباب" ويصعد لربع النهائي

تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للدور ربع النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب تغلبه على شقيقه الشباب في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على أرض ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة.