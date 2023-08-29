دوري روشن السعودي للمحترفين: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الخليج مع الحزم

خيم التعادل الإيجابي على المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
أهداف المباراة سجلها في البداية محترف الخليج فابيو مارتينيز في الدقيقة 22 قبل أن يتعادل الحزم عن طريق محترفه سوزا في الدقيقة 61 علماً بأن محترف الخليج مارتينيز أهدر ركلة جزاء لفريقه.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد كلا الفريقين الخليج والحزم للنقطة رقم 2 .