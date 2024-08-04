بمعسكر إسبانيا.. النصر يخسر ودية غرناطة

خسر فريق النصر الأول لكرة القدم، مباراته الودية أمام فريق غرناطة الإسباني بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على الملعب البلدي لالينيا دي لاكونسيبسيون، في إسبانيا.
تأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الثانية من معسكر فريق النصر الخارجي المقام حالياً في إسبانيا، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
وكان النصر قد دشن المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة فارو البرتغالية في السابع من يوليو الماضي، خاضها خلالها عدة مباريات ودية، قبل أن يغادر في الأول من أغسطس الحالي إلى اسبانيا، لإجراء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي، حيث يخوض فيها مباراتين تجريبيتين، أمام غرناطة الإسباني في الرابع من أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني في الثامن من الشهر ذاته.