بمعسكر إسبانيا.. النصر يخسر ودية غرناطة

وكان النصر قد دشن المرحلة الأولى من معسكره الخارجي في مدينة فارو البرتغالية في السابع من يوليو الماضي، خاضها خلالها عدة مباريات ودية، قبل أن يغادر في الأول من أغسطس الحالي إلى اسبانيا، لإجراء المرحلة الثانية من معسكره الخارجي، حيث يخوض فيها مباراتين تجريبيتين، أمام غرناطة الإسباني في الرابع من أغسطس المقبل، وألميريا الإسباني في الثامن من الشهر ذاته.