بمشاركة أكثر من 6000 رياضي.. 60 يومًا على انطلاق النسخة الأولى لدورة الألعاب السعودية

قصة نجاح سعودية جديدة

وبهذه المناسبة أكّد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، تواصل كافة الاستعدادات لضمان تكامل التحضيرات اللازمة لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر في المملكة وفقًا للخطط الموضوعة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير على قدمٍ وساق؛ حيث تتأهّب فرق العمل لتقديم نسخةٍ أولى نموذجية من دورة الألعاب السعودية، وكتابة قصة نجاح سعودية جديدة؛ تجسيدًا لرؤية مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وترجمة الدعم غير المحدود من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبما

يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال "الفيصل": "بعد شهرين من الآن ستتوجه جميع الأنظار نحو العاصمة الرياض مع انطلاق دورة الألعاب السعودية، ونتطلع إلى جعل هذه الفعالية استثنائيّةً بما يتجاوز الطموحات، وعلى نحو يَليقُ بمكانة المملكة وعظمة شعبها، وتأكيد قدراتها وإمكاناتها التي أهلتها لاستضافة وتنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية. وإننا إذ نسعى إلى تحقيق التميز التنظيمي، كثّفت فرق العمل من وتيرة تحضيراتها لضمان استمرار الاستعدادات وفق أعلى المستويات، للارتقاء بالفعالية إلى مرحلة الإبهار والتميز كما اعتدنا في الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المملكة".

وأضاف: "شهدت مراحل تجارب الأداء حتى الآن في مختلف مناطق ومدن المملكة، منافساتٍ رياضية قوية، وأفرزت العديد من المواهب السعودية الواعدة، والتي تعِد بمستويات مبشّرة خلال منافسات الدورة، ونتطلع إلى الدعم الجماهيري للرياضيين خلال المنافسات وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة من إقامة الألعاب السعودية".