رياضة
أخضر اليد يحرز فضية دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر
بعد خسارته المباراة النهائية أمام نظيره القطري
أحرز المنتخب السعودي الأول لكرة اليد المركز الثاني (الميدالية الفضية) في دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشرة؛ وذلك بعد خسارته المباراة النهائية أمام نظيره القطري (24-38) أمس الجمعة، التي أقيمت على صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس بمدينة وهران الجزائرية.
وكان الشوط الأول قد انتهى أيضًا بتقدم المنتخب القطري بفارق أربعة أهداف (18-14). وفي الشوط الثاني واصل المنتخب القطري تفوُّقه من خلال توسيع الفارق في نهاية المطاف إلى 14 هدفًا.
ووصل أخضر اليد للنهائي بعد تجاوزه المستضيف منتخب الجزائر في مباراة الدور نصف النهائي بفارق هدف وحيد، وقبلها تحقيق وصافة الدور التمهيدي برصيد 6 نقاط، حققها من 3 انتصارات على منتخبات: العراق والأردن والجزائر، وخسارة وحيدة من قطر.