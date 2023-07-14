أخضر اليد يحرز فضية دورة الألعاب الرياضية العربية بالجزائر

وكان الشوط الأول قد انتهى أيضًا بتقدم المنتخب القطري بفارق أربعة أهداف (18-14). وفي الشوط الثاني واصل المنتخب القطري تفوُّقه من خلال توسيع الفارق في نهاية المطاف إلى 14 هدفًا.