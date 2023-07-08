"كريم بنزيما" في طريقه إلى جدة.. للالتحاق بتدريبات الاتحاد

يشار إلى أن لاعبي الاتحاد بدأوا اليوم إجراء الفحوص الطبية قبل الانضمام للمعسكر الداخلي الذي تحتضنه مدينة الطائف ابتداء من العاشر من يوليو الجاري وحتى 26؛ حيث تنطلق مشاركة بطل دوري روشن في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27.