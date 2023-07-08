"كريم بنزيما" في طريقه إلى جدة.. للالتحاق بتدريبات الاتحاد

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، توجهه إلى مدينة جدة؛ تمهيدًا للالتحاق بتدريبات فريقه الجديد الاتحاد؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م.
ونشر نجم ريال مدريد السابق صورة له على باب الطائرة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" الذي يتابعه أكثر من 20 مليون متابع، وعلّق عليها بـ"إيموجي" يحمل علَم السعودية وكتب "جدة.. الحمد لله".
وكان نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، قد أعلن في السادس من يونيو الماضي التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما حتى 2026.
يشار إلى أن لاعبي الاتحاد بدأوا اليوم إجراء الفحوص الطبية قبل الانضمام للمعسكر الداخلي الذي تحتضنه مدينة الطائف ابتداء من العاشر من يوليو الجاري وحتى 26؛ حيث تنطلق مشاركة بطل دوري روشن في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية يوم 27.