الأخضر السعودي للبولو يشارك في بطولة كأس محمد السادس الدولية

ويستهلّ المنتخب السعودي للبولو مشاركته أمام منتخب الإمارات الثلاثاء المقبل، ويمثّل الأخضر السعودي كلًا من: خالد العمران، وسلمان بن هيف، وريان العجاجي، والمحترف الأرجنتيني سانتوس، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني راؤول مورينو.