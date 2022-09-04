بلدغة "فييتو" في مرمى الفتح.. الهلال يحكم القبضة على الصدارة

قاد محترف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "لوسيانو فييتو" فريقه إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب الأزرق نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الثالثة، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل جاء عن طريق "فييتو" بعد استثماره كرة وصلته من سالم الدوسري، فتوغل الأول داخل الصندوق وتجاوز الدفاع الفتحاوي ليسدد الكرة في زاوية صعبة داخل شباك حارس الفتح رينيه جاكوب.
وكان سالم الدوسري قد أضاع فرصة التسجيل قبل "فييتو"، بشكل غريب عند الدقيقة الثانية.
وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 50 تكفلت العارضة الفتحاوية بالتصدي لرأسية الهلالي موسى ماريغا.
وبعد الدقيقة 65 دفع المدير الفني للأزرق "دياز" بخدمات اللاعبين "ياسر الشهراني، بيريرا، ديلغادو، ايغالو" من أجل تعزيز النتيجة، كما دفع الندير الفني للفتح "دونيس" بخدمات مهاجم الفريق المميز فراس البريكان، لكن النتيجة لم تتغير عن الشوط الأول.
بتلك النتيجة قفز الهلال لصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، وبقي الفتح سابعاً برصيد 3 نقاط.