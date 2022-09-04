بلدغة "فييتو" في مرمى الفتح.. الهلال يحكم القبضة على الصدارة

قاد محترف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "لوسيانو فييتو" فريقه إلى صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب الأزرق نظيره الفتح بهدف دون مقابل، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الثالثة، مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.