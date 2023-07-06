الاتفاق يختتم المرحلة الأولى.. ويغادر فجر السبت إلى كرواتيا

وأتمت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع الجهاز الفني للفئات السنية لكرة القدم حتى موسم 2023/24، حيث وقعت مع المدرب أحمد الحنفوش ليتولى منصب مدير فني للفئات السنية فيما سيتولى المدرب أحمد المالكي تدريب فريق فئة الشباب، في حين سيكون المدرب خالد النعيمي مدربًا لفريق فئة الناشئين، بينما سيتولى المدرب خالد المالكي تدريب فريق براعم تحت 15 سنة، وأخيرًا سيكون المدرب مشعل الخثران مدربًا لفريق براعم تحت 13 سنة.