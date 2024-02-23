صحف ومواقع عالمية "الهلال لا يمكن إيقافه".. أربع مباريات فوز تفصله عن دخول موسوعة غينيس

أشادت صحف ومواقع عالمية بفوز الهلال، مساء أمس، على نظيره سباهان أصفهان الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2024.
ونجح الهلال بقيادة "خورخي خيسوس"، أمس، فى الفوز على سباهان الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16 من البطولة الآسيوية ليتأهل إلى دور ربع النهائي.
وقالت صحيفة "Record" البرتغالية: "لا يمكن إيقاف فريق المدرب البرتغالي؛ فقد فاز الهلال بقيادة خيسوس على سباهان مرة أخرى، ويتأهّل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا".
وكتبت صحفية "A Bola": "الهلال يحقّق فوزَه الـ23 على التوالي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال، خيسوس يفوز على فريق خوسيه مورايس، ويتألّق الهلال في أهم مسابقة للأندية في آسيا، ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر عدد من الانتصارات المتتالية".
وقال موقع "Onefootball": "يظلُّ الهلال بقيادة المدرب خورخي خيسوس ثابتًا في طريقه نحو الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم؛ فقد حقّق الهلال فوزًا مذهلًا ويفوز للمرة الـ23 على التوالي.
فيما قالت شبكة "CNN": "الهلال يحقّق فوزًا آخر ويقترب من الرقم القياسي العالمي، يمكن للفريق بقيادة خورخي خيسوس أن يحقّق أطول سلسلة انتصارات في التاريخ، الآن يحتاج رجال خيسوس للفوز بأربع مباريات أخرى لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية.