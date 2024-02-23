صحف ومواقع عالمية "الهلال لا يمكن إيقافه".. أربع مباريات فوز تفصله عن دخول موسوعة غينيس

وكتبت صحفية "A Bola": "الهلال يحقّق فوزَه الـ23 على التوالي ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال، خيسوس يفوز على فريق خوسيه مورايس، ويتألّق الهلال في أهم مسابقة للأندية في آسيا، ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر عدد من الانتصارات المتتالية".