القادم من الاتفاق.. الهلال يضم خالد الغنام ويعير "رديف" للاتفاق

أعلن الهلال، مساء اليوم الاثنين، عن إنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع خالد الغنام، قادمًا من الاتفاق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.