القادم من الاتفاق.. الهلال يضم خالد الغنام ويعير "رديف" للاتفاق

أعلن الهلال، مساء اليوم الاثنين، عن إنهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع خالد الغنام، قادمًا من الاتفاق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.
ونشر الحساب الرسمي للهلال على منصة (إكس)، صورة للاعب بقميص الفريق وعلق عليها: "خالد الغنام ينضم للهلال بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي.. أهلاً خالد".
وكان الاتفاق ضم اللاعب خالد الغنام في يناير الماضي قادمًا من النصر بعقد ينتهي حتى 2028.
وبدأ اللاعب صاحب الـ23عامًا مسيرته الكروية مع نادي القادسية والذي انتقل منه نحو النصر مطلع 2020، وقضى مع النادي العاصمي 4 أعوام حتى تم بيع عقده مطلع العام الجاري إلى الاتفاق.
كما أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع المهاجم الشاب عبد الله رديف لاعب الهلال لمدة موسم على سبيل الإعارة.