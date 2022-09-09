اليوم الأخير في الجولة الثالثة من دوري روشن.. "النصر" للعودة للانتصارات و"التعاون" لاستكمال المسيرة الإيجابية

تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام مباراتين على النحو التالي:
تقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يدخل الفيحاء المباراة وهو لا يملك أي رصيد من النقاط عقب هزيمته في المباراتين السابقتين فيما يدخل التعاون وفي جعبته 6 نقاط من الفوز في المباراتين السابقتين.
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الرياض على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض.
يدخل النصر المباراة وفي جعبته 3 نقاط من فوز وهزيمة فيما يدخل ضمك المباراة ويملك رصيد 6 نقاط من فوزين في مباراتيه السابقتين.