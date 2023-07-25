الهلال يعتمد قائمته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .. تعرف عليها

أعلن نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق الكروي الأول المشارك في منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل.
واختار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي"خيسوس" قائمة مؤلفة من 24 لاعبًا يتقدمهم الصفقات الأجنبية الثلاثة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فيما شهدت القائمة غياب المهاجم المالي موسى ماريغا الذي بات خارج حسابات الفريق.
وضمت قائمة أزرق العاصمة كلاً من :"عبدالله المعيوف، محمد العويس، جييب الوطيان، أحمد أبو رأسين، محمد البريك، كوليبالي كاليدو، علي آل بليهي ، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، أندري كاريلو، سافيتش سيرجي، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير ، سعد الناصر، عبدالله رديف، محمد القحطاني، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، ميشايل ديلغادو، حمد اليامي، ميشايل ديلغادو.
فيما يواصل الخماسي "سلمان الفرج، عبدالإله المالكي، متعب المفرج، صالح الشهري، خليفة الدوسري برامجهم العلاجية والتأهيلية بمقر النادي.
يُشار إلى أن الهلال يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب فرق أهلي طرابلس الليبي والسد القطري والوداد المغربي.
ويقص الهلال مشواره في البطولة بمواجهة أهلي طرابلس الليبي الخميس 27 يونيو الجاري ثم يلاقي السد القطري يوم الأحد 30 من الشهر ذاته، ويختتم دور المجموعات بملاقاة الوداد المغربي يوم الأربعاء الثاني من أغسطس المقبل.