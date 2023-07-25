الهلال يعتمد قائمته في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .. تعرف عليها

وضمت قائمة أزرق العاصمة كلاً من :"عبدالله المعيوف، محمد العويس، جييب الوطيان، أحمد أبو رأسين، محمد البريك، كوليبالي كاليدو، علي آل بليهي ، روبن نيفيز، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، أندري كاريلو، سافيتش سيرجي، محمد كنو، سالم الدوسري، مصعب الجوير ، سعد الناصر، عبدالله رديف، محمد القحطاني، سعود عبد الحميد، محمد الخيبري، محمد جحفلي، ميشايل ديلغادو، حمد اليامي، ميشايل ديلغادو.