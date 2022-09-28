"العسكر": طرحنا 230 فرصة استثمارية رياضية.. و"الدوسري" يؤكد: عدد الشركات الاستثمارية للأندية 13

كشف عبدالمجيد العسكر الوكيل المساعد للتخصيص والاستدامة المالية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عدد الفرص الاستثمارية الرياضية خلال العام الحالي بلغ أكثر من 230 فرصة استثمارية تم طرحها للاستثمار.
جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الدوري الثالث للقطاع الرياضي الذي نظمته وزارة الرياضة في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وبحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، اليوم الأربعاء.
وأضاف: نسعى دائمًا للتعاون مع القطاع الرياضي بشكل عام، نحو تفعيل الفرص الاستثمارية عبر بوابة "فرص"، وقد وقّعنا اتفاقيات مع عدد من الاتحادات الرياضية، نحو تفعيل وطرح الفرص الاستثمارية.
وتابع: من أبرز المبادرات المطروحة هي فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل معسكر وطني كامل التجهيز في محافظة الطائف.
من جانبه قال نايف الدوسري مستشار التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة: بلغ عدد الشركات الاستثمارية للأندية الرياضية 13 ناديًا؛ منها 10 أندية من الدرجة الممتازة، و3 أندية من الدرجة الأولى.
وأضاف: وزارة الرياضة طورت منصة "المنشآت الرياضية الوطنية"، التي تتيح للأفراد والقطاع الخاص حجز منشآت الوزارة.
وتابع: العمل جار على تفعيل مناطق الملاعب ذات الإمكانات التجارية وتأجير الأراضي للمستثمرين والمطورين لمختلف المشاريع طويلة الأجل، ونعمل على التواصل مع القطاع الخاص بالمساهمة بالاقتصاد الرياضي، خاصة رواد الأعمال.