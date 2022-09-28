"العسكر": طرحنا 230 فرصة استثمارية رياضية.. و"الدوسري" يؤكد: عدد الشركات الاستثمارية للأندية 13

وأضاف: نسعى دائمًا للتعاون مع القطاع الرياضي بشكل عام، نحو تفعيل الفرص الاستثمارية عبر بوابة "فرص"، وقد وقّعنا اتفاقيات مع عدد من الاتحادات الرياضية، نحو تفعيل وطرح الفرص الاستثمارية.