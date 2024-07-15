نادي نيوم يقترب من حسم صفقة انتقال حارس الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي نيوم إلى مراحل متقدمة في صفقة انتقال عبدالله المعيوف حارس الاتحاد، لكسب خدماته هذا الصيف.
وذكرت التقارير ذاتها أن مسؤولي نيوم في طريقهم لحسم صفقة المعيوف، بعد أن أعطتهم إدارة الاتحاد الضوء الأخضر لانتقاله.
ووافقت إدارة نادي الاتحاد على رحيل حارسها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديمه موسمًا سيئًا مع الفريق.
ويقوم مسؤولو الاتحاد بالبحث عن حارس أجنبي بديل حيث ارتبط اسمه بالعديد من الحراس العالميين أبرزهم الإسباني كيبا أريزابالاجا، بينتو كيربيسكي.
وتعاقد نادي الاتحاد مع عبد الله المعيوف صاحب الـ37 عامًا، قادمًا من نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .