كأس العالم قطر 2022.. السعودية والمكسيك وتونس وفرنسا ضمن منافسات جولة الحسم

تستكمل غداً الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم قطر 2022، بالعديد من المواجهات المثيرة، حيث تقام أربع مباريات على النحو الآتي:
تقام المباراة الساعة الـ6 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجنوب، ويقع المنتخبان بالمجموعة الأولى بجانب تونس وفرنسا.
يدخل المباراة منتخب أستراليا ولديه 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب تونس وخسارته أمام فرنسا خلال الجولتين الأولى والثانية، في حين يملك منتخب الدنمارك نقطة واحدة بعد تعادله سلبياً أمام تونس وهزيمته أمام فرنسا.
تقام المباراة الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب المدينة التعليمية، وهما بالمجموعة الرابعة إلى جانب الدنمارك وأستراليا.
يمتلك منتخب تونس نقطة واحدة بعد خسارته أمام منتخب أستراليا وتعادله سلبياً أمام الدنمارك بينما تدخل فرنسا المباراة وهي متصدرة المجموعة حيث لديها 6 نقاط بعد فوزها على منتخبي الدنمارك وأستراليا.
تقام المباراة في تمام الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب 974، ويقع المنتخبان بالمجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي بولندا والأرجنتين.
يدخل المنتخب السعودي المباراة ولديه 3 نقاط بعد فوزه على منتخب الأرجنتين، وخسارته أمام بولندا، في حين يمتلك منتخب المكسيك نقطة واحدة بعد تعادله سلبياً أمام بولندا، وخسارته أمام الأرجنتين.
تقام المباراة الـ10 مساء على ملعب لوسيل، ويقع كل منهما بالمجموعة الثالثة بجانب منتخبي السعودية والمكسيك.
تدخل الأرجنتين المباراة ولديها 3 نقاط بعد فوزها على المكسيك، وخسارتها أمام السعودية، ويحتل منتخب بولندا صدارة المجموعة حيث لديه 4 نقاط بعد فوزه على السعودية وتعادله سلبياً أمام المكسيك.