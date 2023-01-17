"كأس السعودية".. 4 خيّالة عالميين يعلنون مشاركتهم في التحدي الكبير

وأضافت: "ليست لديّ تجربة كبيرة في المضامير الرملية؛ ولكن أرضية هذا المضمار رائعة للسباقات، وتتيح الانتقال من أي موقع، ولو كنت محظوظة بما فيه الكفاية، سيكون بوسعي الفوز من أي مكان، ولا يوجد قدر كبير من الرمل المتطاير، وهي أرضية متميزة من جميع الجوانب، وتم إعدادها بشكل يبعث على الإعجاب".