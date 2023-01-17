"كأس السعودية".. 4 خيّالة عالميين يعلنون مشاركتهم في التحدي الكبير

أكد 4 خيالة عالميين، مشاركتهم في تحدي الخيالة العالمي، ضمن فعاليات "كأس السعودية" التي ينظّمها نادي سباقات الخيل يوم الجمعة الموافق 24 فبراير، بميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.
واستهل التحدي المكون من 4 أشواط، قائمة المشاركين، بالخيال الإيطالي فرانك ديتوري، الذي سيختتم مشواره السباقي كخيال في العاصمة الرياض، وتعد مشاركته المقبلة في التحدي، هي الحادية عشرة من مواسم سباقات النادي، وسبق له أن حقق ستة انتصارات محلية مصنّفة كفئة أولى، من أصل 72 سباقًا.
وقال ديتوري: "في آخر عام لي كخيال، أرغب في التوجه إلى أكبر عدد من الأماكن، وحصولي على فرصة المشاركة في تحدي الخيالة العالمي ضمن فعاليات كأس السعودية، الذي يُعد حدثًا كبيرًا يسعدني أن أكون مشاركًا فيه".
وأضاف الخيال الإيطالي: "لديّ معرفة طيبة بالمسارين الرملي والعشبي؛ حيث سبق لي قيادة كثير من الجياد في سباقات الرياض لعدة سنوات، وهو مضمار أستمتع بامتطاء الخيل به؛ لكون المسار منصفًا جدًّا، والأرضية تكون دائمًا في أفضل حال؛ فضلًا عن كون التحدي يمثّل إحماءً ممتازًا للسباقات الكبرى، وبالطبع كأس السعودية نفسها التي أتطلع للفوز بها".
كيتلين جونز تعود للمحافظة على لقبها
وتأتي الأسترالية كيتلين جونز، الفائزة بتحدي الخيالة العالمي العام الماضي، كثاني الأسماء من قائمة "المؤكد مشاركتهم في التحدي"، للدفاع عن لقبها.
وعلّقت عن تجربتها السابقة قائلة: "من الصعب تَخيل أنه مر قرابة عام منذ مشاركتي في تحدي الخيالة العالمي، كانت مناسبة خاصة فوق العادة أن أحظى بالمنافسة مع غلين بوس في آخر مشاركة له كخيال، وأن يقف بجانبي في منصة التتويج، وتلك الذكريات لن تبارح ذاكرتي أبدًا".
وأضافت: "ليست لديّ تجربة كبيرة في المضامير الرملية؛ ولكن أرضية هذا المضمار رائعة للسباقات، وتتيح الانتقال من أي موقع، ولو كنت محظوظة بما فيه الكفاية، سيكون بوسعي الفوز من أي مكان، ولا يوجد قدر كبير من الرمل المتطاير، وهي أرضية متميزة من جميع الجوانب، وتم إعدادها بشكل يبعث على الإعجاب".
بطل هونغ كونغ ينوي الفوز
وأكد الخيال البرازيلي جواو موريرا -الفائز أربع مرات ببطولة هونغ كونغ- حضوره لتحدي الخيالة، في أول زيارة له للمملكة والعاصمة الرياض، ليضاف اسمٌ رنانٌ آخر لقائمة المشاركين؛ بينما يخطط لمشاركات دولية أكثر في الأشهر المقبلة.
وصرّح البرازيلي قائلًا: "الإثارة تتملكني وأتطلع إلى المشاركة في تحدي الخيالة العالمي، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لي لقيادة خيل في بلاد لم يَسبق لي رؤيتها من قبل، ولن أضيع فرصة الركوب في مضمار مختلف ووضع ذلك الختم في سيرتي الذاتية".
وأضاف: "علمت أن البنية التحتية جيدة هناك، وما من شك في أن الحدث الذي يعملون على تنظيمه سيكون من الطراز العالي، ومهما كانت أسماء المشاركين؛ فأنا واثق من أنهم سوف يستقطبون بعضًا من أفضل الخيالة الذين سيبذلون قصارى جهدهم لتقديم أفضل العروض".
شانتال ساذرلاند في أول مشاركة لها
وتزور الكندية شانتال ساذرلاند، صاحبة السجل الحافل بأكثر من 1200 فوز سباقي، المملكة أيضًا للمرة الأولى، وتعتزم خوض مشاركتها الأولى في الميدان السعودي، لتحقيق حلمها بالفوز في تحدي الخيالة العالمي.
وقالت ساذرلاند: "إنها فرصة عظيمة وأشعر بإثارة بالغة تجاهها، ولم يسبق لي الذهاب إلى السعودية، ولكن التحدي ظل دائمًا في قائمة الإنجازات المرغوب فيها، وأعشق هذه التحديات، وأتطلع للسفر إلى المملكة".
وأضافت: "المنافسة في حضرة خيالة من أمثال فرانك ديتوري وكيتلين جونز شرف حقيقي، وأعرف فرانك جيدًا، وسَبَق لي خوض منافسة معه عدة مرات، وهو شخصية مرحة ومعشوق الجماهير دائمًا".