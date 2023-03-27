في ختام البطولة الدولية الودية .. الأخضر تحت 23 يواجه قطر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الثلاثاء ، مباراته الثالثة ضمن البطولة الدولية الودية في قطر، والتي تأتي في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
ويلاقي "الأخضر" منتخب قطر في تمام التاسعة مساءً، على ملعب نادي العربي القطري.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الاثنين حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بجامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مناورة مصغّرة، أعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي يُشارك في البطولة الدولية الودية إلى جانب منتخبات قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.