في ختام البطولة الدولية الودية .. الأخضر تحت 23 يواجه قطر

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الاثنين حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بجامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، تلاه مناورة مصغّرة، أعقب ذلك العمل على الكرات الثابتة.