قمة الجولة الـ10 من دوري روشن في "ديربي الشتاء الساخن.. صدارة النصر في قبضة الهلال

"ديربي العاصمة" ليس مجرد 3 نقاط، بل هو أبعد من ذلك؛ إذ يسعى الهلال إلى فرملة انتصارات النصر المتلاحقة، والقفز نحو الصدارة في حال خسارة الشباب أمام الفتح، وخسارة التعاون أمام الاتحاد. كما هو الحال بالنسبة للأصفر، الذي يأمل التمسك بالقمة، وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين المنافسين (الشباب، الهلال والتعاون).