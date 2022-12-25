قمة الجولة الـ10 من دوري روشن في "ديربي الشتاء الساخن.. صدارة النصر في قبضة الهلال

عند الساعة الـ8:30 من مساء اليوم الاثنين ينطلق "ديربي الشتاء الساخن"، الذي يجمع "قطبَي العاصمة"، فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الهلال، وذلك على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في الرياض.
النصر يخوض اللقاء وسط دعم جماهيري كبير "متوقع"، إلى جانب النشوة التي يعيشها الفريق؛ كونه متصدر الدوري برصيد 22 نقطة. كما يوجد هداف الدوري في صفوف الأصفر (حتى نهاية الجولة التاسعة)، البرازيلي "تاليسكا"، برصيد 8 أهداف، وكذلك عودة الكاميروني "أبو بكر" القوية بعد مشاركته الفاعلة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر2022؛ بما يدعم الفريق في الموقعة الصعبة.
في المقابل يواجه الهلال غريمه التقليدي النصر متأخرًا بنقطتين؛ إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
ويسعى الأزرق لتجاوز الظروف الصعبة، وأبرزها الإصابات التي غيَّبت أبرز اللاعبين، وفي مقدمتهم القائد سلمان الفرج، وياسر الشهراني، والمدافع علي البليهي، لكنه يعول -أي الهلال- الكثير على هدافه "إيغالو"، وصانع اللعب " كنو"، و"الحاضر ذهنيًّا" سالم الدوسري.
"ديربي العاصمة" ليس مجرد 3 نقاط، بل هو أبعد من ذلك؛ إذ يسعى الهلال إلى فرملة انتصارات النصر المتلاحقة، والقفز نحو الصدارة في حال خسارة الشباب أمام الفتح، وخسارة التعاون أمام الاتحاد. كما هو الحال بالنسبة للأصفر، الذي يأمل التمسك بالقمة، وتوسيع الفارق النقطي بينه وبين المنافسين (الشباب، الهلال والتعاون).
ويبقى السؤال: لمن يبتسم "ديربي الرياض"؟