"المنازعات" تؤيد إيقاف "كنو" وتُلزم الهلال بدفع أكثر من 20 مليون ريال للنصر

الجدير بالذكر أن غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت، في الأول من شهر مايو الماضي، قرارًا تَضَمّن إلزام الهلال بالتضامن مع لاعبه محمد كنو، بدفع تعويض مالي لنادي النصر بإجمالي 27 مليون ريال، بالإضافة إلى منع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين متتاليتين، إلى جانب إيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار؛ وذلك نظرًا للشكوى التي تَقدم بها نادي النصر ضد الهلال و"كنو"، بعد توقيع الأخير لعقد مع ناديه الحالي؛ رغم أنه سَبَق أن وقّع عقدًا للانضمام لنادي النصر، بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ دون الحاجة للحصول على موافقة ناديه الحالي.