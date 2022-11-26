شاهد.. حشود الجماهير السعودية في طريقها لملعب "المدينة التعليمية" لمساندة الأخضر

يتواصل توافد جماهير السعودية بالآلاف على ملعب المدينة التعليمية، لحضور مباراة الأخضر ضد بولندا، في كأس العالم قطر 2022.
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قد اختتم عصر الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب بولندا يوم غد السبت، على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأجرى لاعبو "الأخضر" عصر اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".
وقبل قليل أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" تشكيلة الأخضر لمواجهة منتخب بولندا.
ويلعب في حراسة المرمى محمد العويس، أمامه سعود عبدالحميد، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، ومحمد البريك.. وفي خط الوسط عبدالإله المالكي، وسامي النجعي، ومحمد كنو، أمامهم فراس البريكان، وصالح الشهري، وسالم الدوسري.