شاهد.. حشود الجماهير السعودية في طريقها لملعب "المدينة التعليمية" لمساندة الأخضر

ويلعب في حراسة المرمى محمد العويس، أمامه سعود عبدالحميد، وعبدالإله العمري، وعلي البليهي، ومحمد البريك.. وفي خط الوسط عبدالإله المالكي، وسامي النجعي، ومحمد كنو، أمامهم فراس البريكان، وصالح الشهري، وسالم الدوسري.