إدارة الفتح توضح ملابسات انتقال "البريكان" للأهلي.. تعرف على الأسباب

أصدرت إدارة نادي الفتح، مساء اليوم الأحد، بيانًا تكشف فيه ملابسات انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فراس البريكان إلى صفوف النادي الأهلي، مشيرة إلى أن اللاعب طلب إنهاء تعاقده واستعداده لدفعه بند كسر العقد، وسط إصرار منه على الرحيل.
وجاء في البيان: "يود مجلس إدارة نادي الفتح أن يوضح للجمهور الفتحاوي والشارع الرياضي، ملابسات انتقال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم فراس البريكان إلى صفوف النادي الأهلي.
ويؤكد مجلس الإدارة أن اللاعب فراس البريكان حظي بدعم جميع الفتحاويين وسط حرص كبير على إبقائه ضمن صفوف الفريق وتوفير سائر الأجواء له من أجل مواصلة رحلة التألق التي بدأها في الفتح وتوجها بأن يكون المهاجم الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.
وأضافت :"كان دعم اللاعب من منطلق حرص إدارة الفتح على مساندة الكوادر الوطنية بما يخدم المنتخبات التي تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية على الرغم من الفرصة الكبيرة السانحة للأندية بتسجيل 8 محترفين أجانب، وبعد عودة اللاعب من مونديال قطر، حرصت إدارة النادي على تجديد عقده لمدة خمس سنوات بقيمة عقد يعد هو الأعلى للاعب سعودي في تاريخ النادي مع إصرار اللاعب ووكيل أعماله بوجود شرط كسر عقد على الرغم من أن إدارة الفتح لا تفضل وجود مثل هذه الشروط بعقود اللاعبين ولكنّ حرصًا منها على الإبقاء على نجوم الفريق وافقت على هذا الشرط.
وأوضحت إدارة النادي: "مع رحلة التحول التي تشهدها الرياضة السعودية، والانتقالات التي تتم بأرقام ضخمة، تفاجأت إدارة النادي بطلب اللاعب إنهاء تعاقـده واستعداده لدفعه بند كسر العقد، وسط إصرار منه على الرحيل قبل نهاية الفترة بأيام قليلة جدًا.
وختمت البيان بالقول: "نحن إذ نوضح هذا الأمر فهو من منطلق الشفافية التي اعتدنا التعامل بها مع جماهيرنا الوفية وجماهير الوسط الرياضي السعودي بشكل عام، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق للاعب فراس البريكان في وجهته الجديدة".