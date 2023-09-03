إدارة الفتح توضح ملابسات انتقال "البريكان" للأهلي.. تعرف على الأسباب

وأضافت :"كان دعم اللاعب من منطلق حرص إدارة الفتح على مساندة الكوادر الوطنية بما يخدم المنتخبات التي تمثل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية على الرغم من الفرصة الكبيرة السانحة للأندية بتسجيل 8 محترفين أجانب، وبعد عودة اللاعب من مونديال قطر، حرصت إدارة النادي على تجديد عقده لمدة خمس سنوات بقيمة عقد يعد هو الأعلى للاعب سعودي في تاريخ النادي مع إصرار اللاعب ووكيل أعماله بوجود شرط كسر عقد على الرغم من أن إدارة الفتح لا تفضل وجود مثل هذه الشروط بعقود اللاعبين ولكنّ حرصًا منها على الإبقاء على نجوم الفريق وافقت على هذا الشرط.