أمير حائل يستقبل رئيس الطائي.. ويطلع على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي

استقبل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، في مكتبه اليوم، رئيس نادي الطائي تركي الضبعان.
واطلع أمير حائل خلال الاستقبال على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي الحديثة والبيئة المحيطة بها تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرامج جودة الحياة، مشيدًا بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، ومؤكدًا حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها، والحرص على أداء أندية المنطقة لدورها في خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".
من جهته عبّر الضبعان عن شكره لأمير منطقة حائل على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة ودعم كل المبادرات الهادفة لتطوير المنطقة في جميع المجالات.