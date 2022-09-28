أمير حائل يستقبل رئيس الطائي.. ويطلع على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي

واطلع أمير حائل خلال الاستقبال على عرضٍ لمشروع تطوير منشأة النادي الحديثة والبيئة المحيطة بها تماشيًا مع أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرامج جودة الحياة، مشيدًا بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، ومؤكدًا حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها، والحرص على أداء أندية المنطقة لدورها في خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030".