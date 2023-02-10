دوري روشن للمحترفين.. الاتحاد يقسو على العدالة بخماسية ويواصل الضغط على المتصدِّر

حافظ نادي الاتحاد على المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري عقب تغلبه على شقيقه نادي العدالة بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة 16 في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
تناوب على تسجيل أهداف المباراة كل من رومارينهو في الدقيقة 17 ثم عبدالرزاق حمدالله "هدفين" في الدقيقتين 37 و 67 وايغور كورونادو من ركلة جزاء في الدقيقة "90+4" وهارون كمارا في الدقيقة "90+7".
بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط للنقطة رقم 37 في المركز الثاني متساوياً مع المتصدر والوصيف النصر والشباب بذات عدد النقاط في حين توقف رصيد العدالة عند النقطة رقم 9 في المركز الخامس عشر، ما قبل الأخير.