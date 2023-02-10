دوري روشن للمحترفين.. الاتحاد يقسو على العدالة بخماسية ويواصل الضغط على المتصدِّر

بتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده من النقاط للنقطة رقم 37 في المركز الثاني متساوياً مع المتصدر والوصيف النصر والشباب بذات عدد النقاط في حين توقف رصيد العدالة عند النقطة رقم 9 في المركز الخامس عشر، ما قبل الأخير.