"لجنة المسابقات" تُعلن روزنامة المسابقات الكروية للموسم الرياضي المقبل

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتمد الهيكلة الجديدة للمسابقات السعودية اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل خلال الاجتماع الدوري الرابع الذي أقيم بتاريخ 20 يونيو 2023، حيث تم رفع عدد مسابقات الفئات السنية من 36 إلى 64 مسابقة بينها 52 بطولة مناطقية للفئات السنية لأعمار تحت 14 و13 و12 و11 عامًا.