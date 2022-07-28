غدًا.. انطلاق "خليجية السلة للشباب" في دبي

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي 12 لاعبًا للمشاركة في بطولة الخليج للمنتخبات تحت 18 سنة المؤهلة لكأس آسيا؛ وهم: عباس الهوساوي، رضا علي المعيني، محمد الهوساوي، مهدي الزريقي، يزن الهوساوي، سالم ماهر البرير، روح عيسى العلي، سيف مجرشي، عبدالرحمن بن محفوظ، نواف الشمري، مؤمل إقبال، محمد الخاطر.