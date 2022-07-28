غدًا.. انطلاق "خليجية السلة للشباب" في دبي

تنطلق غدًا في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة للشباب تحت 18عامًا، بمشاركة منتخبات المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر، تتنافس على لقب البطولة وبطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا، المقررة في أغسطس المقبل.
ويستهلّ الأخضر الشاب غدًا عند الساعة الرابعة مساءً، مشواره في بطولة الخليج للمنتخبات تحت ١٨ سنة المؤهلة لكأس آسيا، حينما يواجه نظيره العماني، فيما يلاقي المنتخب الإماراتي نظيره البحريني، ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره الكويتي.
وفي مباراته الثانية بالبطولة يلاقي المنتخب السعودي شقيقه الكويتي، يوم السبت، وبعدها بيوم يواجه البلد المضيف منتخب الإمارات، فيما يلتقي يوم الثلاثاء مع منتخب قطر، ويختتم مبارياته يوم الأربعاء بمواجهة منتخب البحرين.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي 12 لاعبًا للمشاركة في بطولة الخليج للمنتخبات تحت 18 سنة المؤهلة لكأس آسيا؛ وهم: عباس الهوساوي، رضا علي المعيني، محمد الهوساوي، مهدي الزريقي، يزن الهوساوي، سالم ماهر البرير، روح عيسى العلي، سيف مجرشي، عبدالرحمن بن محفوظ، نواف الشمري، مؤمل إقبال، محمد الخاطر.