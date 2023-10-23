مدرب النصر "كاسترو": نلعب لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الدحيل

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي لويس كاسترو إن فريقه يطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية، عندما يستضيف الدحيل القطري، مساء غد الثلاثاء، في دور المجموعات (دوري أبطال آسيا).
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لم تكن لدينا مدة طويلة للتحضير، بالأمس لم نخض حصة تدريبية، واليوم سنركز على مباراة الغد؛ من أجل المحافظة على الصدارة، ولدينا أسماء كبيرة مثل كريستيانو وماني، لذلك أرى أن هذه الأسماء يناسبها اللعب بشكل هجومي، وأعمل دائمًا على أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم حتى يكونوا سعداء".
وأتم "كاسترو": "عندما تلعب وأنت سعيد ستحقق الألقاب، عندما كنت أدري في البرازيل وكرواتيا، وحتى هنا في السعودية تمكنا من التتويج بالبطولات".