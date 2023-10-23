مدرب النصر "كاسترو": نلعب لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية أمام الدحيل

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لم تكن لدينا مدة طويلة للتحضير، بالأمس لم نخض حصة تدريبية، واليوم سنركز على مباراة الغد؛ من أجل المحافظة على الصدارة، ولدينا أسماء كبيرة مثل كريستيانو وماني، لذلك أرى أن هذه الأسماء يناسبها اللعب بشكل هجومي، وأعمل دائمًا على أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم حتى يكونوا سعداء".