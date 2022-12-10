الأخضر السعودي لكرة "المناورة" يستعد لتسجيل مشاركته الأولى في بطولة العالم

ويترأس وفد المنتخب السعودي في مشاركته بالبطولة: رئيسُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ويضم الوفد أيضًا عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد المسحل، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالعزيز سعد الهزاني، وأخصائي أول لتطوير الأعمال بالاتحاد ليلى عوض الحامدي.. إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين المتكون من: المدرب هاني محمد ومساعده إبراهيم المقبل، بالإضافة إلى 6 لاعبين هم: محمد الغنام، رائد الثنيان، سلطان فاخوري، خالد الجندل، أحمد المحيشي، وعبدالله الحقباني.