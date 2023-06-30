4 يوليو بدء انتخابات رئاسة نادي الاتفاق

ومن المقرر النظر في الطعون المقدمة لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم الأحد 16 من يوليو 2023 وحتى يوم الخميس 20 من الشهر نفسه على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين يومي 21-22 من الشهر المقبل.