التعاون يواصل انطلاقتَه القويّة ويضيف الأخدود لقائمة ضحاياه

لكن اللاعب تمكّن من التعويض بتسجيله واحدًا من أجمل أهداف الموسم بمجهود فردي مميز، قدّم من خلاله فاصلًا مهاريًّا قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها نحو المرمى، وذلك في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة "45+9".