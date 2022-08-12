بدء العد التنازلي على انطلاق كأس العالم 2022.. 100 تفصلنا عن الافتتاح

يبدأ اليوم العد التنازلي لـ100 يوم الأخيرة على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بعد قرار الفيفا بتقديم موعد الحفل والمباراة الافتتاحية ليوم واحد فقط.
تستعد قطر للترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم، مع بقاء 100 يوم فقط على استضافة كأس العالم - قطر 2022 أواخر العام الجاري، حيث تتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الـ22 من البطولة، التي تقام للمرة الأولى في الوطن العربي والشرق الأوسط.
وتستضيف قطر النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في تاريخ كأس العالم، والتي تبدأ في 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبلين، حيث تقع الإستادات المونديالية الثمانية التي تحتضن مباريات البطولة، على بعد ساعة واحدة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة، بما يمكّن المشجعين واللاعبين من التواجد دائماً في مكان واحد، علاوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم بفرصة لا مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.
ومع اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، حيث باتت الستادات الثمانية التي ستستضيف مباريات البطولة على أتم الجهوزية، كما أنها ستكون لافتة للنظر على أقل تقدير، وهي (ستاد البيت، إستاد الثمامة، إستاد خليفة الدولي، إستاد أحمد بن علي، إستاد الجنوب، إستاد المدينة التعليمية، إستاد 974، إستاد لوسيل).
يشار إلى أن مونديال قطر 2022 ينطلق في 20 نوفمبر بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في إستاد البيت، وتشهد البطولة 64 مباراة على مدى 29 يوماً، ويسدل الستار على المنافسات يوم 18 ديسمبر في إستاد لوسيل، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.