على مستوى العالم.. مدينة الملك عبدالله الرياضية تُضاهي المدن الرياضية بتصميمها الفريد الذي يلامس عراقة جدة وتراثها

ويبرز الاستاد بصفته أحد أهم مرافق المدينة، الذي أنشئ وفق معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وصمم على هيئة "جوهرة مشعة" تضيء سماء ليل جدة، مجسداً التصميم الانسجام الرائع بين عراقة جدة وتراثها وروحها العصرية المبدعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 60 ألف متفرج، كما تضم إلى جانب الاستاد ثلاثة ملاعب كرة قدم خارجية، وأربعة ملاعب سداسيات، وستة ملاعب تنس أرضي، وصالة رياضية مغلقة للألعاب المتنوعة، ومضامير لألعاب القوى المختلفة، إضافة إلى مسجد رئيسي وستة مصليات متفرقة.