على مستوى العالم.. مدينة الملك عبدالله الرياضية تُضاهي المدن الرياضية بتصميمها الفريد الذي يلامس عراقة جدة وتراثها

تضاهي مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، مثيلاتها من المدن الرياضية على مستوى العالم؛ التي جمعت بين حضارة مدينة جدة وتراثها العريق، وبين العصرية في تصميمها الفريد؛ لتكون نقلة نوعية في المعالم الجمالية بالمملكة؛ التي تضاف إلى مخزون هذه المدينة التاريخي العريق، بمرافقها المتطورة القادرة على استيعاب وإقامة الفعاليات والأحداث الرياضية المختلفة والحفلات الترفيهية الكبرى المجهزة بأحدث التقنيات.
وعززت المدينة الرياضية التي افتتحت في الأول من مايو 2014م، مكانة جدة على خارطة السياحة العالمية؛ وكان ذلك خلال الحفل المصاحب للمباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين التي جمعت فريقي الأهلي والشباب؛ متربعة على مساحة تقرب من الـ (3 ملايين متر مربع)، في شمال شرق محافظة جدة بالقرب من مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتضم في أرجائها ملاعب ومسطحات خضراء، ومرافق رياضية مصممة وفق أرقى وأحدث المعايير العالمية.
ويبرز الاستاد بصفته أحد أهم مرافق المدينة، الذي أنشئ وفق معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وصمم على هيئة "جوهرة مشعة" تضيء سماء ليل جدة، مجسداً التصميم الانسجام الرائع بين عراقة جدة وتراثها وروحها العصرية المبدعة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 60 ألف متفرج، كما تضم إلى جانب الاستاد ثلاثة ملاعب كرة قدم خارجية، وأربعة ملاعب سداسيات، وستة ملاعب تنس أرضي، وصالة رياضية مغلقة للألعاب المتنوعة، ومضامير لألعاب القوى المختلفة، إضافة إلى مسجد رئيسي وستة مصليات متفرقة.
وحظيت المدينة التي ستستضيف المباراة الختامية لنهائي أغلى الكؤوس "كأس خادم الحرمين الشريفين"، الذي يجمع فريقي الهلال والنصر، مساء اليوم الجمعة؛ بنصيب وافر من الاستضافات العالمية، ليس على مستوى كرة القدم فحسب، بل على مستوى الفعاليات الرياضية المتنوعة المحلية والإقليمية والعالمية، ما جعلها معلماً شبابياً رياضياً فريداً من نوعه؛ نظير ما تمتلكه من تجهيزات رياضية حديثة بأعلى المعايير الدولية.
وشهد المدينة الرياضية عدة تطورات مؤخراً وذلك عند استضافتها لبطولة كأس العالم للأندية 2023م، حيث حظيت بأعمال تطوير بمساحة تبلغ أكثر من 4470 متراً مربعاً، وشمل ذلك (المركز الإعلامي- منطقة الإعلاميين- مناطق دخول اللاعبين)، بالإضافة إلى تطوير النقاط الأمنية لدخول الجماهير على مساحة تزيد على 2550 متراً مربعاً، واستبدال شاشات النتائج والشاشات الشريطية بإجمالي مساحة 1081 متراً مربعاً، واستبدال العشب الصناعي بمساحة 39.000 متر مربع.
يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تحمل سجلاً من الاستضافات الرياضية والفعاليات والبطولات العالمية، من أبرزها كأس العالم للأندية 2023م، والسوبر الإيطالي لكرة القدم لعام 2019م، وكأس السوبر الإسباني 2019، بالإضافة إلى بطولة العالم للمصارعة الحرة "WWE"، وبطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل "نزال البحر الأحمـر"، كما شهدت افتتاح رالي دكار الدولي عام 2021م إضافة إلى العديد من الحفلات الموسيقية العالمية.