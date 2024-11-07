قرعة كأس آسيا للشباب تضع الأخضر إلى جانب العراق وكوريا والأردن

وتحتضن الصينُ النسخةَ 42 من كأس آسيا للشباب خلال الفترة من 12 فبراير إلى 1 مارس، وتضمّ منتخب الصين المضيف الذي تأهل تلقائيًّا، بالإضافة إلى 15 منتخبًا تأهّلت إلى النهائيات من خلال التصفيات التي اختتمت الشهر الماضي.