انتهاء كامل الاستعدادات لانطلاق مهرجان ولي العهد للهجن..السبت المقبل
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن انتهاء كامل الاستعدادات لانطلاقة سباقات نسخة 2022 على ميدان الطائف التاريخي فجر السبت القادم وتستمر لـ 44 يومًا، ويضم الميدان عددًا من المنشآت والمرافق، إضافة إلى مضمار الرّكض والذي يبلغ طوله 10 كلم, بعرض 40 م عند خط البداية و 12 م عند خط النهاية, وصمم على طراز عالمي من حيث ارتفاع التربة والإضاءات الخاصة إضافة إلى السياج الآمن, وكذلك المسار الخاص بالقنوات الناقلة والإعلاميين إلى جانب المسارات المخصصة للملاك خارج المضمار.
وكشفت اللجنة المنظمة عن إجمالي الجوائز بما يتجاوز 56 مليون ريال سعودي بينها سيف ولي العهد وجائزة مليون ريال للحاصل على أكثر النقاط؛ وتنقسم السباقات إلى مرحلتين تمهيدية ونهائية بواقع 591 شوطًا, يتنافس عليها كبار الملاك من الدول الخليجية والعربية وسط مشاركات عالمية.
ودعت اللجنة المنظمة كل المشاركين بالالتزام بالأنظمة والشروط الخاصة بالمهرجان للإسهام جميعًا في الوصول إلى تنافس شريف يجسّد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الموروث الأصيل.
وأعلن المتحدث الرسمي للمهرجان؛ عن أهم الاستعدادات على أرضية الميدان بتجديد وصيانة الشوارع الداخلية وربطها ببعض وصيانة بوابة الانطلاق وتجديد تربة المضمار لتعزز من سلامة المطايا أثناء المنافسة, ومن أبرز التحولات الرقمية تم إنشاء منصة خاصة في مهرجان ولي العهد للهجن تتضمن جميع ما يتعلق بالمهرجان والجداول الزمنية والمعلومات الثقافية عن الهجن وتاريخها لافتًا إلى انتهاء استعدادات عمل اللجان والتجهيزات بكامل الطاقات البشرية ومنها اللجنة الفنية والميدانية والإعلامية والتنظيمية، تحت إشراف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي.