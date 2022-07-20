انتهاء كامل الاستعدادات لانطلاق مهرجان ولي العهد للهجن..السبت المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان سمو ولي العهد للهجن انتهاء كامل الاستعدادات لانطلاقة سباقات نسخة 2022 على ميدان الطائف التاريخي فجر السبت القادم وتستمر لـ 44 يومًا، ويضم الميدان عددًا من المنشآت والمرافق، إضافة إلى مضمار الرّكض والذي يبلغ طوله 10 كلم, بعرض 40 م عند خط البداية و 12 م عند خط النهاية, وصمم على طراز عالمي من حيث ارتفاع التربة والإضاءات الخاصة إضافة إلى السياج الآمن, وكذلك المسار الخاص بالقنوات الناقلة والإعلاميين إلى جانب المسارات المخصصة للملاك خارج المضمار.