المملكة تتسلم علم استضافة آسياد الصالات المغلقة 2025

وشهدت الجمعية، انتخاب راجا سينغ، رئيساً للمجلس الأولمبي الاسيوي للأعوام الأربع المقبلة، كأول رئيس هندي رسمي للمجلس، حيث كان رئيساً بالإنابة منذ عام 2021م، وهو الرياضي المخضرم والذي شارك في منافسات الرماية في الدورات الأولمبية خمس مرات، إضافة إلى انتخاب المكتب التنفيذي، بما في ذلك نواب الرئيس وأعضاء المكتب.