المملكة تتسلم علم استضافة آسياد الصالات المغلقة 2025

تسلمت المملكة رسمياً، علم استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة، التي تستضيفها الرياض، للمرة الأولى في تاريخها العام المقبل.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الرابعة والأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي التي عقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ورؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.
واعتمدت الجمعية، إعادة تسمية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائباً لرئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن دورات الألعاب الآسيوية، وتزكية الأمير فهد بن جلوي رئيساً للجنة التعليم للمرة الثانية على التوالي، وتعيين البتول باروم، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأولمبية السعودية نائباً لرئيس لجنة الرياضة والسلام، وتسمية رؤساء اللجان التابعة للمجلس.
واستلم الأمير فهد بن جلوي، ونيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، علم الدورة، من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ، وممثل مملكة تايلند.
وشهدت الجمعية، انتخاب راجا سينغ، رئيساً للمجلس الأولمبي الاسيوي للأعوام الأربع المقبلة، كأول رئيس هندي رسمي للمجلس، حيث كان رئيساً بالإنابة منذ عام 2021م، وهو الرياضي المخضرم والذي شارك في منافسات الرماية في الدورات الأولمبية خمس مرات، إضافة إلى انتخاب المكتب التنفيذي، بما في ذلك نواب الرئيس وأعضاء المكتب.
وناقشت الجمعية، عددًا من التقارير، أبرزها: دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض2025)، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة في هاربين بالصين شهر فبراير 2025، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 في طشقند بأوزبكستان، ودورة الألعاب الآسيوية العشرين في آيتشي ناغويا اليابان عام 2026.