منتخب مصر يتغلّب على نظيره الموريتاني ويعزز صدارته

حقّق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على نظيره الموريتاني، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بهدفين نظيفين سجلهما "محمود تريزيجيه" في الدقيقة 69، ومحمد صلاح في الدقيقة 79.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ست نقاط عن باقي فرق المجموعة، والتي تضم كلًّا من: الرأس الأخضر في المركز الثاني، وبوتسوانا في المركز الثالث، وموريتانيا في المركز الرابع والأخير.