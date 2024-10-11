منتخب مصر يتغلّب على نظيره الموريتاني ويعزز صدارته

حقّق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على نظيره الموريتاني، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.